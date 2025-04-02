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Легенда польського баскетболу: В України було 8 років, щоб підготуватися до війни з РФ

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 16:47
Легенда польського баскетболу: В України було 8 років, щоб підготуватися до війни з РФ
Марчин Гортат
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Колишній польський баскетболіст Марчин Гортат, який 12 років грав у Національній баскетбольній лізі, вважає, що Україна мала 8 років, щоб підготуватися до великого вторгнення з боку Росії, але не на всі 100% використала цей час. 

Про це він сказав у коментарі для Onet.pl.

"В Україні це з 2014 року. У них було вісім років, щоб підготуватися до війни. Вона підготувалася? Чесно? Ні. На мою думку, вона втратила м'яч у цьому питанні.

У нас ситуація трохи інша. Ми є частиною НАТО, але це не звільняє нас від обов’язку думати про оборону країни. Я хотів би, щоб кожен дорослий чоловік став перед дзеркалом і запитав себе: чи готовий я воювати за Польщу?

І не тільки на полі бою. Якщо ви не готові до битв, ви можете знайти застосування в іншому місці. Ти можеш забезпечити матеріально-технічне забезпечення, ти можеш зварити їсти, ти можеш почистити картоплю. Кожна пара рук стане в нагоді", – сказав Гортат.

Також Марчину пригадали, що раніше він був незадоволений великою кількістю розкішних авто з українськими номерами.

"Я критикував BMW на українських номерах? Я розумію, що дітей чи дружину відправляти за кордон може бути необхідно, але самотужки звільнятися, уникати відповідальності – це зовсім інша справа.

Таким підходом ви не допоможете ні собі, ні іншим. Моя думка може здатися суперечливою, але я так бачу ситуацію. Це для мене патріотизм", – додав ексгравець збірної Польщі.

41-річний польський центровий завершив кар'єру в 2019 році. В НБА Гортат грав за Орландо, Фінікс, Вашингтон та Кліпперс. Загалом провів 806 матчів. Його показники: 9,9 очка та 8,0 підбирання за 26 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, раніше Марчин зізнався, що активно допомагає бійцям, які воюють в Україні. 

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