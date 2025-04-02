Президент Барселони – про заяву Ла Ліги: Вони не можуть перемогти нас на полі, тому діють поза ним

Президент Барселони Жоан Лапорта виступив із відповіддю на заяву Ла Ліги про неправомірну реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора.

Слова 62-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

Сьогодні, 2 квітня, Ла Ліга опублікувала заяву, в якій повідомила, що каталонський клуб не мав фінансових можлиостей реєструвати гравців, попри дозвіл Вищої спортивної ради (CSD) у січні.

"Ми дамо відповідь Ла Лізі. Вони хочуть атакувати наші інтереси. Ла Ліга схвалила підписання Віктора та Ольмо, а тепер вони передумали. Чому? Вони погано попрацювали, коли схвалювали ці угоди?

Сьогодні ввечері ми граємо ключовий матч, а Ла Ліга зв'язується з нами вранці. Це дивно! Вони не можуть перемогти нас на полі, тому діють поза ним.

Повірте мені, моя відповідь Ла Лізі та (Хав'єру) Тебасу буде сильною. Як президент, я просто не можу цього допустити", – сказав Лапорта.