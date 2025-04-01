Була депресія: гравець Карпат намагався покінчити життя самогубством

Бразильський форвард львівських Карпат Бруніньйо заявив, що у минулому мав ментальні проблеми через які хотів накласти на себе руки.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"У моєму житті траплялися не найкращі епізоди. У мене була депресія, мені довелося приймати ліки. Я навіть намагався накласти на себе руки. Це було у 2021−2020 роках. У мене був важкий період депресії. Мене консультували психіатр і психолог. Це був складний момент у моєму житті.



Багато спортсменів у Бразилії дуже рано йдуть з дому, щоб здійснити свою мрію, щоб підтримувати сім'ю і грати у футбол. У мене було дещо по-іншому, адже я покинув батьківський поріг у старшому віці, коли мені було 20. І ті перші миті, коли вибрався з-під батьківського крила, почав жити самостійно, я переніс не дуже добре.

Я потрапив до клубу, де не мав багато ігрової практики, де був вкрай нещасливий. Коли це сталося, мені довелося звернутися за допомогою до психолога і психіатра. І вони, безумовно, мені дуже допомогли. Думаю, що у мене пробудилася, так би мовити, любов до цієї професії.

Але сьогодні я щасливий, реалізував себе, граю у яскравий футбол в країні, в якій хочу перебувати, я тут з дружиною, моїм маленьким песиком. У мене немає причин сумувати. Кожен день тут — це дуже щасливий день. Саме тому в мене завжди посмішка на обличчі. Дуже ціную те, що я тут", - розповів Бруніньйо.