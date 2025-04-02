Дискваліфікований ексдиректор Ювентуса та Тоттенгема домовився про роботу в Мілані
Мілан досягнув усної домовленості про призначення Фабіо Паратічі новим спортивним директором клубу.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Вчора, 1 квітня, у Лондоні генеральний директор "россонері" Джорджо Фурлані провів переговори з колишнім спортивним директором Ювентуса і Тоттенхема, результати яких сподобалися керівництву клуба.
Наразі все, що залишилося визначити – це юридичні домовленості щодо складання контрактів, визначення будь-яких застережень (вихід на випадок дискваліфікації) та пов'язані з цим бюрократичні процедури.
Але шлях прокладений: залишилося лише дочекатися офіційного оголошення, яке може затягнутися на деякий час (дні, тижні або навіть місяці).
Нагадаємо, що 20 липня завершиться 30-місячна дискваліфікація Фабіо Паратічі за фінансові махінації під час його роботи в Ювентусі.
Через цю дискваліфікацію 52-річний італієць був змушений залишити свою посаду в Тоттенгемі.