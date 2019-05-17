Зієш - найкращий гравець Аякса в сезоні 2018-19

Вінгер Аякса Хакім Зіеш визнаний найкращим гравцем клубу в сезоні-2018/19.
Про це повідомила прес-служба клубу.
Актуально: Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
У поточному сезоні футболіст взяв участь в 49 поєдинках амстердамського клубу у всіх змаганнях, відзначившись 21 голом і 24 асистами.
PLAYER OF THE YEAR 🌟— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 May 2019
17/18 --> HAKIM ZIYECH 🇲🇦
18/19 --> HAKIM ZIYECH 🇲🇦
LOVE YOU, HAKIM! ❤️#nummer34 pic.twitter.com/ZypG0DduiI
Також 26-річний марокканець разом з Аяксом став півфіналістом Ліги чемпіонів, чемпіоном і володарем Кубка Нідерландів.
Джерело - Чемпіон.