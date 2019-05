Зієш - найкращий гравець Аякса в сезоні 2018-19

Вінгер Аякса Хакім Зіеш визнаний найкращим гравцем клубу в сезоні-2018/19.

Про це повідомила прес-служба клубу.

У поточному сезоні футболіст взяв участь в 49 поєдинках амстердамського клубу у всіх змаганнях, відзначившись 21 голом і 24 асистами.

