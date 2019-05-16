Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство

Сьогодні команда надзвичайно масово відсвяткувала своє чемпіонство.

Нагадаємо, Аякс став однією з головних сенсацій року в європейському футболі, діставшись до півфіналу Ліги чемпіонів. По дорозі підопічні Тен Хага вибили з турніру Ювентус і чинного переможця Реал, а Тоттенгему вдалося пройти амстердамців тільки в компенсований час.

Джерело - Чемпіон.

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