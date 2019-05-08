ПСЖ прийняв рішення щодо кар'єри Буффона

Французький ПСЖ не збирається укладати нову угоду з італійським воротарем Джанлуїджі Буффоном.
Про це в Twitter повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.
Керівництво ПСЖ не буде пропонувати 41-річному Буффону продовження контракту, який закінчується влітку.
У зв'язку з цим у ПСЖ з оренди повернеться німецький голкіпер Кевін Трапп.
Our story today: @PSG_inside isn’t planning to offer @gianluigibuffon a new contract. That‘s why Kevin Trapp has to return to Paris @SPORTBILD— Christian Falk (@cfbayern) May 8, 2019
Буффон виступає за ПСЖ з літа минулого року.
Нагадаємо, Буффон наблизився до ван дер Сара за кількістю сухих матчів.
Також, Буффон у футболці Сали попросив помолитися за гравця.
Джерело - Чемпіон.