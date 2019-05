ПСЖ прийняв рішення щодо кар'єри Буффона

Французький ПСЖ не збирається укладати нову угоду з італійським воротарем Джанлуїджі Буффоном.

Про це в Twitter повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

Керівництво ПСЖ не буде пропонувати 41-річному Буффону продовження контракту, який закінчується влітку.

У зв'язку з цим у ПСЖ з оренди повернеться німецький голкіпер Кевін Трапп.

