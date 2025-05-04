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Трубін допоміг Бенфіці перемогти Ешторіл та очолила чемпіонат Португалії

Станіслав Лисак — 4 травня 2025, 00:42
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Getty Images

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Ешторілом у межах 32 туру португальської Прімейра-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "орлів". Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі лісабонців та парирував пенальті на 66 хвилині зустрічі.

Пізніше Ешторіл зумів забити один гол у ворота українського голкіпера, проте два голи Бенфіки в першому таймі принесли "орлам" перемогу.

Ці три очки дозволили підопічним Бруну Лаже очолити турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Наразі Бенфіка випереджає Спортинг на три очки, проте у "левів" є матч у запасі.

У разі перемоги над аутсайдером чемпіонату Жил Вісенте саме Спортинг вийде на перше місце в турнірній таблиці.

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