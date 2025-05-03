Ігнатенко зі Слованом став чемпіоном Словаччини

Слован Братислава здобув перемогу над Жиліною в чемпіонській групі словацької Суперліги, що принесло колективу дострокове чемпіонство.

Команда, за яку виступає український футболіст Данило Ігнатенко, обіграла прямого конкурента та завоювала 26 чемпіонський титул.

Також цей результат гарантував Словану участь у кваліфікації до Ліги чемпіонів наступного сезону.

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Данило Ігнатенко у нинішньому сезоні провів 27 матчів в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, що колишній гравець Дніпра-1 підписав контракт із чемпіоном Словаччини напередодні цього сезону, його угода зі Слованом розрахована на 3 сезони.

Данило Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга. У 18-річному віці перейшов до Шахтаря. Грав за Маріуполь, Ференцварош та Дніпро-1. На його рахунку 6 матчів за збірну України, в яких Данило забив 1 гол.