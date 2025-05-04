ПСЖ резервним складом програв Страсбуру, Монако обіграло Сент-Етьєн у Лізі 1

У межах 32 туру французької Ліги 1 відбулися чергові матчі.

Чемпіон Франції ПСЖ зазнав поразки від Страсбура. Луїс Енріке перед матчем-відповіді з Арсеналом зробив 10 змін, що призвело до двох пропущених голів у першому таймі.

Також перемоги здобули Тулуза, яка виявилась сильнішою за Ренн, та Монако, що здолав Сент-Етьєн.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

32 тур, 3 травня

Страсбур – ПСЖ 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 автогол Ернандес, 2:0 – 45+3 Лемарешаль, 2:1 – 46 Баркола

Тулуза – Ренн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Гбоо, 1:1 – 65 Калімуендо, 2:1 – 82 Деннум

Сент-Етьєн – Монако 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Акліуш, 1:1 – 65 Давіташвілі, 1:2 – 68 Аль Музарті, 1:3 – 78 Балогун

Напередодні Ніцца мінімально здолала Реймс у матчі-відкритті 32 туру вищого дивізіону чемпіонату Франції.

Зауважимо, що попри дострокове чемпіонство ПСЖ у Лізі 1 зберігається інтрига за вихід до Ліги чемпіонів. Так за три слоти борються відразу 6 команд: Монако, Марсель, Ніцца, Страсбур, Лілль та Ліон.

За два тури до завершення чемпіонату ці команди розділяють 4 очки, хоч в Марселя і Лілля є гра в запасі, яку вони проведуть між собою.