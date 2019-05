Аякс повторив рекорд Баварії та Реала в Лізі чемпіонів

Аякс став лише третьою командою в історії ЛЧ, якій вдалося виграти виїзні матчі в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та 1/2 фіналу турніру.

Про це повідомляє Opta Sports.

Завдяки перемозі над Тоттенгемом "аяксиди" повторили досягнення Баварії сезону 2012/13, а також торішній рекорд Реала. Амстердамці в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів переграли на стадії плей-оф той же Реал, туринський Ювентус, а тепер – Тоттенгем.

3 - @AFCAjax are the third team to win their round of 16, quarter-final and semi-final away game in a Champions League season, after FC Bayern in 2012-13 and Real Madrid in 2017-18. Historic. pic.twitter.com/gwmUgJIrex