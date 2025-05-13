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Це був великий тягар, – Кейн розповів про свій біль "трофейної засухи"

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 09:24
Це був великий тягар, – Кейн розповів про свій біль трофейної засухи
Гаррі Кейн
Instagram

Нападник Баварії Гаррі Кейн висловися про свій перший в кар'єрі чемпіонський титул та розповів про тиск, який на нього чинила футбольна суспільність.

Слова англійського футболіста передає ESPN.

"Це був великий тягар. Я прекрасно розумів той факт, що я нічого не виграю. Я чинив на себе тиск, який був більше, ніж від будь-кого іншого. Постійно підштовхував себе, щоб одного разу спитати: "І що вони казатимуть тепер?".

Я став іншим від того, що виграв трофей. Цього просто не вистачало у моєму резюме, але я багато чого досяг в індивідуальному плані. Є ще командні трофеї, які я хотів би виграти, тому я не готовий зупинитись", – розповів Кейн.

Зазначимо, що з 2011 по 2023 рік форвард грав у складі Тоттенгема. За цей час футболіст став найкращим бомбардиром в історії "шпор", ставав найкращим бомбардиром Євро, Ліги чемпіонів, АПЛ та Європи (Золота бутса), але жодного разу не вигравав командний трофей. 

За часи кар'єри в Лондоні Кейн програв фінали Ліги чемпіонів, два фінали Кубка Ліги, а у 2017 році посів друге місце в АПЛ.

Раніше у мережі завірусилось бурхливе святкування англійцем свого чемпіонського титулу з Баварією.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гаррі Кейн

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