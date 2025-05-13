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Реал намагається врятувати сезон: Перес задовольнив трансферні вимоги Алонсо

Станіслав Лисак — 13 травня 2025, 08:41
Хабі Алонсо
Хабі Алонсо
Getty Images

Мадридський Реал готується до змін після приходу нового головного тренера Хабі Алонсо наприкінці сезону.

Про це повідомляє видання Marca.

Керівництво "вершкових" має намір врятувати провальний сезон та здійснити кілька підписань напередодні клубного чемпіонату світу, який відбудеться з 14 червня по 13 липня.

Наступний головний тренер команди Хабі Алонсо, відхід з якого напередодні оголосив Баєр, хоче підсилити кілька позицій у складі, зокрема центрального та лівого захисника, окрім Трента Александера-Арнольда, який приєднається на правах вільного агента.

За інформацією Marca, через два тижні мадридський Реал значно відрізнятиметься, враховуючи, що клуб працює над кількома угодами.

Також розкрилися імена футболістів, які можуть підсилити центр захисту "вершкових": Дін Гейсен (Борнмут), Ібрагім Конате (Ліверпуль) та П'єро Інкап'є (Баєр).

На лівий фланг оборони Реал може підписати Мігель Гутьєррес (Жирона), Алекс Грімальдо (Баєр), Альваро Каррерас (Бенфіка), Джоррел Гато (Аякс).

Напередодні Бразильська конфедерація футболу оголосила про підписання контракту з нинішнім тренером мадридців Карло Анчелотті.

Реал Мадрид Флорентіно Перес Хабі Алонсо

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