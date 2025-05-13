Форвард Бостона отримав травму в матчі з Нью-Йорком

Один з лідерів Бостон Селтікс Джейсон Тейтум не зміг дограти матч 1/4 фіналу плейоф НБА проти Нью-Йорка через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Наприкінці четвертої чверті форвард вимушено залишив майданчик та достроково завершив гру через неігрове ушкодження гомілки.

"Прямо зараз я переймаюсь лише Джейсоном. Для мене це найголовніше. Гра? Ми цим займемось, але нам важливо, щоб із Тейтумом все було добре", – сказав центровий Селтікс Ел Хорфорд.

Головний тренер команди Джо Маццула заявив, що на форварда очікує МРТ, після чого команда лікарів визначить ступінь травми.

Зазначимо, що до завершення матчу Тейтум не зміг дограти всього 2 хвилини 58 секунд.

Баскетболіст зіграв 72 матчі в сезоні-2024/25, в яких в середньому набирав 26.8 очок та виконував 8.7 підбирань.

Наразі рахунок у серії становить 3:1 на користь Нікс, які в разі перемоги у п'ятому матчі вперше за 25 років проб'ються до півфіналу плейоф.

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.