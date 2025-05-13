Стала відома зарплата Анчелотті у збірній Бразилії

Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті отримав суттєву прибавку до своєї зарплати та може заробити ще й солідний бонус на чолі "Селесао".

Про це повідомляє AS.

Так, італійський фахівець зароблятиме 10 мільйонів євро на рік. Окрім того, Анчелотті отримає бонус у 5 млн в разі перемоги на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, тренер допрацює поточний сезон з "вершковими" та приєднається до національної команди 26 травня. Він тренуватиме збірну Бразилії на ЧС-2026.

Вже у червні "Селесао" під його керівництвом гратимуть матчі кваліфікації чемпіонату світу проти збірних Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював як футболіст, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.