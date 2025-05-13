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Аргентина передала США багатотисячний список найбільш агресивних фанатів напередодні КЧС

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 10:01
Аргентина передала США багатотисячний список найбільш агресивних фанатів напередодні КЧС
FIFA

Міністерка безпеки Аргентини Патрісія Буллріч передала посольству США у Буенос-Айресі список з 15 тисяч футбольних фанатів, яким рекомендовано заборонити відвідування Клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє ESPN.

Колеги Буллріч зі США взяли до уваги характеристику осіб та заборонили їм з'являтись на стадіонах під час проведення турніру.

"Для нас це дуже важливо. Жодна жорстока людина, яка здійснила правопорушення на аргентинському стадіоні, не має права відвідувати таке футбольне свято", – заявила міністерка.

Зазначимо, що на КЧС візьмуть участь дві аргентинські команди – Рівер Плейт та Бока Хуніорс.

Змагання відбуватиметься з 14 червня по 13 липня, а за головний приз у 100 мільйонів доларів змагатимуться ще 30 колективів.

Раніше CAS оголосив вердикт щодо участі Леону у КЧС.

Бока Хуніорс Клубний чемпіонат світу Рівер Плейт

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