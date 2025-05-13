Син Анчелотті може стати головним тренером Рейнджерс

Помічник та син Карло Анчелотті Давіде може стати головним тренером шотландського Рейнджерс.

Про це повідомляє AS.

Італійський фахівець покине Реал Мадрид через прихід нового тренера Хабі Алонсо, який приведе разом із собою новий тренерський штаб.

Зазначається, що Анчелотті-молодший один з багатьох кандидатів на пост головного тренера Рейнджерс. Раніше ми повідомляли про можливе повернення Стівена Джеррарда, який уже очолював шотландців раніше.

Нагадаємо, що Давіде Анчелотті уже тривалий час задумується над самостійною тренерською кар’єрою. Минулого року він міг очолити Реймс, а зараз його пов'язують з італійським Комо.

Його батько, Карло, стане головним тренером збірної Бразилії після завершення сезону-2024/2025 у Ла Лізі.

Протягом своєї тренерської кар'єри Анчелотті-молодший працював асистентом тренера в Баварії, Наполі, Евертоні та Реалі, які очолював його батько.