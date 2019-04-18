Титан не продовжуватиме свою участь у другому етапі Екстра-ліги

У команди виникли фінансові труднощі

Футзальна команда Титан Покровськ припинила свою участь у чемпіонаті серед команд Екстра-ліги.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

До Асоціації футзалу України надійшов лист від МФК "Титан" (Покровське), в якому повідомляється про зняття команди з подальшого розіграшу Екстра-ліги у зв'язку з фінансовими труднощами.

Найближчим часом Комітетом з організації та проведення змагань буде прийнято рішення щодо зарахування команді з Дніпропетровської області у наступних матчах поразок з рахунком 0:5, а її суперникам – перемог з результатом 5:0.

Нагадаємо, збірна України розгромила Хорватію в контрольному матчі.

Перший товариський поєдинок між збірними України та Хорватії завершився внічию.

Джерело - Прес-служба Асоціації футзалу України..