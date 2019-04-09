Україна розписала мирову з Хорватією

У контрольному поєдинку чоловіча збірна України з футзалу зустрічалася з Хорватією.
У поєдинку команди переможця так і не виявили. Першими рахунок відкрили гості на другій хвилині. Відзначився Дураш.
А вже за чотири хвилини до кінця першої 20-хвилинки Микола Білоцерківець встановив паритет в рахунку - 1:1.
У другому таймі публіка голів більше не побачила.
Вже 10 квітня команди зустрінуться ще в одному протистоянні, яке відбудеться в Запоріжжі.
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Футзал
Контрольний поєдинок
9 квітня
Україна — Хорватія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Дураш, 1:1 - 16 Білоцерківець.
Нагадаємо, юнацька збірна України пробилася на Євро-2019.
Джерело - Чемпіон.