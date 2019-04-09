Україна розписала мирову з Хорватією

Команди обмінялися голами

У контрольному поєдинку чоловіча збірна України з футзалу зустрічалася з Хорватією.

У поєдинку команди переможця так і не виявили. Першими рахунок відкрили гості на другій хвилині. Відзначився Дураш.

А вже за чотири хвилини до кінця першої 20-хвилинки Микола Білоцерківець встановив паритет в рахунку - 1:1.

У другому таймі публіка голів більше не побачила.

Вже 10 квітня команди зустрінуться ще в одному протистоянні, яке відбудеться в Запоріжжі.

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Футзал

Контрольний поєдинок

9 квітня

Україна — Хорватія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Дураш, 1:1 - 16 Білоцерківець.

Нагадаємо, юнацька збірна України пробилася на Євро-2019.

Джерело - Чемпіон.