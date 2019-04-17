Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів

Аякс – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у півфінал турніру та грала при цьому усі три кваліфікаційні раунди.

Про це повідомляє Opta.

3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC — OptaJohan (@OptaJohan) 16 April 2019

Зазначимо, у другому кваліфікаційному раунді цьогорічної Ліги чемпіонів амстердамці за сумою двох матчів пройшли австрійський Штурм, згодом виявилися сильнішими за бельгійський Стандард і у плей-оф раунді кваліфікації перемогли київське Динамо. Перший матч з киянами завершився перемогою Аякса 3:1, а зустріч у Києві зіграли внічию 0:0.

Нагадаємо, Аякс за сумою двох матчів пройшов Ювентус та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенгем.

Джерело - Чемпіон.