Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів

Аякс – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у півфінал турніру та грала при цьому усі три кваліфікаційні раунди.

Про це повідомляє Opta.

3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC