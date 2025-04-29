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Клопп тепло привітав Ліверпуль з перемогою в АПЛ

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 11:41
Клопп тепло привітав Ліверпуль з перемогою в АПЛ
Юрген Клопп
Ред Булл

Екстренер Ліверпуля Юрген Клопп привітав команду з достроковою перемогою в Англійській Прем'єр-лізі, яку "червоні" оформили яскравою перемогою над Тоттенгемом.

Фахівець звернувся до команди у своїх соцмережах.

"Дуже вдячний за минуле, супер вдячний за сьогодення та позитивно дивлюсь у майбутнє. Мої вітання, YNWA", – написав Клопп.

Зазначимо, що німецький фахівець тренував Ліверпуль з 2015 по 2024 роки, вигравши АПЛ в сезоні-2019/20.

Завдяки цій перемозі, "червоні" наздогнали Манчестер Юнайтед за кількістю титулів чемпіонів Англії – тепер їх по 20.

Раніше перемогу за підсумками кампанії прокоментував лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Чемпіонат Англії, АПЛ Юрген Клопп Ліверпуль

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