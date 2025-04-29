Клопп тепло привітав Ліверпуль з перемогою в АПЛ
Юрген Клопп
Ред Булл
Екстренер Ліверпуля Юрген Клопп привітав команду з достроковою перемогою в Англійській Прем'єр-лізі, яку "червоні" оформили яскравою перемогою над Тоттенгемом.
Фахівець звернувся до команди у своїх соцмережах.
"Дуже вдячний за минуле, супер вдячний за сьогодення та позитивно дивлюсь у майбутнє. Мої вітання, YNWA", – написав Клопп.
Зазначимо, що німецький фахівець тренував Ліверпуль з 2015 по 2024 роки, вигравши АПЛ в сезоні-2019/20.
Завдяки цій перемозі, "червоні" наздогнали Манчестер Юнайтед за кількістю титулів чемпіонів Англії – тепер їх по 20.
Раніше перемогу за підсумками кампанії прокоментував лідер Ліверпуля Мохамед Салах.