Чемпіон світу-2022 хоче в Атлетико – його клуб повісив на нього великий цінник

Атлетико та Тоттенгема доведеться постаратися, щоб домовитися про трансфер Крістіана Ромеро.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" хочуть придбати 27-річного центрбека, який не приховує свого бажання приєднатися до іспанського клубу.

Проте проблемою в трансфері чинного чемпіона світу можуть стати відступні, які доведеться за нього заплатити.

У той час, як Атлетико готовий віддати за Ромеро 40-50 мільйонів євро, Тоттенгем не збирається розглядати пропозиції нижчі за 70 мільйонів. До того ж, англійський клуб хоче підписати з гравцем новий контракт. Чинна угода розрахована до літа 2027 року.

Проте повідомляється, що "шпори" можуть зробити певну знижку, якщо футболіст наполягатиме на трансфері. Варто зазначити, що команда Дієго Сімеоне хоче підписати захисника до початку клубного чемпіонату світу, старт якого запланований на 15 червня.

Нагадаємо, що Атлетико може бути змушений продати одного зі своїх лідерів через проблеми з переговорами про нову угоду.

Раніше стало відомо, що Реал та Тібо Куртуа обговорюють новий контракт, через що Андрій Лунін не зможе розраховувати на роль основного голкіпера "вершкових".