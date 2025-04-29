Кінець для Луніна: Реал та Куртуа ведуть переговори про новий контракт

Реал Мадрид та Тібо Куртуа обговорюють умови нового контракту, оскільки сторони бажають продовжити співпрацю.

Про це повідомляє Relevo.

Чинна угода 32-річного бельгійця з "бланкос" розрахована до літа 2026 року. Королівськиу клуб хоче додати до цього терміну ще два роки (до літа 2028 року). Очікується, що футболіст поставить свій підпис у новому контракті протягом найближчих тижнів.

Реал вважає Куртуа ключовим гравцем, який буде основною комманди під час перебудови з новим тренером, яким має стати Хабі Алонсо.

Саме через статус голкіпера клуб готовий порушити власне правило не давати багаторічні контракти гравцям 30+ років.

Нова угода Куртуа поставить хрест на сподіваннях Андрія Луніна стати першим номером Реала. Нагадаємо, що у вересні минулого року воротар збірної України підписав продовження контракту з іспанським колективом (до літа 2030 року).

Повідомляється, що буде зрозумілим бажання Луніна знайти собі нову команду – Андрій пам'ятає, як він пропустив фінал минулорічної Ліги чемпіонів, хоча саме він захищав ворота Реала у плейоф, коли Куртуа був травмований.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Реала Карло Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії.