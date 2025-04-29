Клівленд встановив кілька видатних рекордів у серії з Маямі

Клівленд Кавальєрс переписали на себе декілька результативних рекордів НБА в межах постсезону.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 29 квітня, Кавс розгромили Маямі з рахунком 138:83, завдяки чому виграли четвертий матч серії та вийшли до другого раунду плейоф Східної конференції.

Клівленд виграв поєдинок з різницею +55, що стало найбільшим результатом в історії НБА для гри, яка закривала серію плейоф. А сумарна різниця в рахунку матчів №3 та №4 (92 очки) стала найбільшою для відрізку з двох ігор.

Більше того, в сумі за чотири матчі Кавальєрс набрали на 122 очки більше, ніж Маямі, що також стало рекордом для серій, що складалися з чотирьох ігор.

Нагадаємо, що Клівленд Кавальєрс стали тільки другою кмандою, що вже вийшла до наступного раунду плейоф. Раніше за команду Кенні Аткінсона це зробили тільки Оклахома-Сіті Тандер.