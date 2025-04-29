Лупашко оцінив шанси Карпат на потрапляння до єврокубків

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив шанси команди на вихід у єврокубки за підсумками сезону-2024/25.

Думку фахівця наводить пресслужба "левів".

"Зовсім не оцінюю. Ми маємо робити від себе залежне та впливати на те, на що можемо. Тобто на якість гри. На це нам треба звертати увагу. Четверте місце, не знаю яке… Все залежить від якості гри. Якщо є гарна робота, то результат тебе завжди наздожене.



Чесно кажучи, не звертаю уваги та не вболіваю проти наших суперників. Найголовніше, щоб Карпати здобували залікові бали, а решта не дуже цікавить", – розповів Лупашко.