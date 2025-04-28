Його нокаутують: Белью про реванш Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) знову достроково переможе володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує Белью Seconds Out.

"Усик – найкращий боксер надважкої ваги у світі. Він, мабуть, найкращий надважковаговик нашої епохи, і це вже ніхто не заперечує. Він дивовижний у тому, що робить.

Дюбуа був чудовим. Я кілька разів списував його з рахунків, але він повертався, щоб довести, що я помилявся. Треба дати йому шанс, і він має шанс, але Усик вже змусив його здатися один раз, тож чи зможе він змусити його зробити це знову?

Даніель зараз на такому етапі кар'єри, коли подолав всі негаразди й відчуває себе найвпевненішим за все своє життя, але я думаю, що його нокаутують між 8-м і 12-м раундами", – сказав Белью.