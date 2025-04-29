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УПЛ оголосила символічну збірну та назвала найкращих тренера та гравця 26 туру

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 12:20
УПЛ оголосила символічну збірну та назвала найкращих тренера та гравця 26 туру
Юрій Максимов
ФК Ворскла Полтава

УПЛ визначила найкращих тренера та гравця 26 туру чемпіонату України, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, найкращим тренером туру група з 38 експертів назвала Юрія Максимова, під керівництвом якого полтавська Ворскла розгромила Верес 3:0.

Найкращим гравцем став хавбек луганської Зорі Олександр Яцик. Футболіст допоміг команді здобути перемогу над Лівим берегом, оформивши гол+пас.

Символічна збірна 26 туру УПЛ

Нагадаємо, що у минулому турі найкращим тренером став Руслан Костишин, а гравцем – представник Колоса Владислав Велетень.

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Юрій Максимов

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