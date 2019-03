Друга ракетка України Леся Цуренко вміло попрацювала з м'ячем.

Спортсменка виклала на власній сторінці в Twitter відео, де вона жонглює футбольним снарядом.

Hey @BenjaminVerbic, what do you think about my chances

to play for @DynamoKyiv? 😁 pic.twitter.com/BlVKnauXS5