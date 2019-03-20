Тенісистка показала вправність у роботі з футбольним снарядом

Друга ракетка України Леся Цуренко вміло попрацювала з м'ячем.

Спортсменка виклала на власній сторінці в Twitter відео, де вона жонглює футбольним снарядом.

"Гей, Беньямін Вербич, що ви думаєте про мої шанси грати в Динамо", - йдеться у підписі до ролика.

Актуально: Ястремська — Александрова: пряма онлайн-трансляція

Нагадаємо, Цуренко зіграє у другому колі на турнірі в Маямі.

Тим часом Козлова програла у фіналі кваліфікації турніру в Маямі.

Джерело - Чемпіон.