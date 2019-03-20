Друга ракетка України Леся Цуренко вміло попрацювала з м'ячем.
Спортсменка виклала на власній сторінці в Twitter відео, де вона жонглює футбольним снарядом.
"Гей, Беньямін Вербич, що ви думаєте про мої шанси грати в Динамо", - йдеться у підписі до ролика.
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Hey @BenjaminVerbic, what do you think about my chances— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 20 березня 2019 р.
to play for @DynamoKyiv? 😁 pic.twitter.com/BlVKnauXS5
Нагадаємо, Цуренко зіграє у другому колі на турнірі в Маямі.
Тим часом Козлова програла у фіналі кваліфікації турніру в Маямі.
Джерело - Чемпіон.