Без проблем: Усик відповів на пропозицію провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо можливої трилогії із Тайсоном Ф'юрі.

Про це українець розповів у розмові із промоутером британця Френком Ворреном.

"Якщо Тайсон Ф'юрі відновить кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем", – сказав Олександр.

Нагадаємо, минулого року Усик та Ф'юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня. Британець зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі натякнув на можливе повернення заради третього бою з Олександром Усиком.