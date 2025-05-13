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Без проблем: Усик відповів на пропозицію провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі

Богдан Войченко — 13 травня 2025, 13:06
Без проблем: Усик відповів на пропозицію провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі
Олександр Усик
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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо можливої трилогії із Тайсоном Ф'юрі.

Про це українець розповів у розмові із промоутером британця Френком Ворреном.

"Якщо Тайсон Ф'юрі відновить кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій.

Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем", – сказав Олександр.

@frankwarrenofficial 🚨 Usyk 𝗪𝗔𝗡𝗧𝗦 the trilogy with Tyson Fury, and calls for a special venue to host it… 😮 #UsykDubois2 #TysonFury ♬ original sound - Frank Warren

Нагадаємо, минулого року Усик та Ф'юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня. Британець зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі натякнув на можливе повернення заради третього бою з Олександром Усиком.

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