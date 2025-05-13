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Суркіс розповів, хто вирішуватиме долю Ярмоленка в Динамо

Микола Дендак — 13 травня 2025, 19:58
Суркіс розповів, хто вирішуватиме долю Ярмоленка в Динамо
Ігор Суркіс
ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що майбутнє легенди команди Андрія Ярмоленка буде вирішуватися вже після завершення сезону. Остаточне рішення прийматиме сам гравець.

Про це він сказав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я не повинен з Ярмоленком вести ніякі перемовини. Ми з ним один раз зустрілися і домовилися, що зустрінемося, коли закінчиться чемпіонат. Сядемо і вирішимо, як він буде себе почувати, перш за все.

Ні для кого не секрет, що коли Ярмоленко завершить кар'єру, він буде спортивним директором Динамо. Тому він сам має вирішити, де він потрібен в цю конкретну хвилину. Ми це вирішимо після завершення чемпіонату", – розповів Суркіс.

Зазначимо, що чинний контракт Ярмоленка з Динамо спливає 30 червня.

У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 10 голів та зробив асист у 30 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Сергія Реброва.

Нагадаємо, що Динамо наближається до свого сімнадцятого титулу чемпіона України. За два тури до фінішу команда Олександра Шовковського випереджає Олександрію на п'ять очок. Раніше Суркіс розповів, чи святкуватимуть "біло-сині" своє чемпіонство в разі його виграшу.

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