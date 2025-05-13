Я не повинен з ними говорити: Суркіс – про мотивацію гравців Динамо напередодні фіналу Кубку України

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що не потрібно додатково мотивувати гравців перед матчем з Шахтарем у фіналі Кубку України.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю "Чемпіону".

"Я не повинен з ними говорити перед матчем, бо вони все розуміють та повинні максимально викладатися в цій грі. Це престиж клубу перш за все. Вони все знають: які преміальні за чемпіонство, які преміальні за Кубок. Тому я не повинен з ними розмовляти. Вони ж не дітки в дитячому садочку. Хлопці дорослі, все розуміють, повинні грати. А як буде, так і буде. Я нічого не можу змінити, бо є тренерський штаб, є футболісти, які виходять на футбольне поле. Мотивувати в цій грі їх не потрібно. Навпаки, ми повинні їх заспокоювати, бо емоції б'ють через край в таких матчах", – сказав Суркіс.

Українське класичне в межах національного кубку відбудеться завтра, 14 травня, у Житомирі. Гра розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, що Динамо наближається до свого сімнадцятого титулу чемпіона України. За два тури до фінішу команда Олександра Шовковського випереджає найближчого переслідувача в особі Олександрії на п'ять очок.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи святкуватимуть "біло-сині" своє рекордне чемпіонство в разі його виграшу.