Ястремська дебютує на змаганнях в Маямі

Третя ракетка України Даяна Ястремська зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової у першому колі турніру серії Premier Mandatory в Маямі.

Матч відбудеться на корті Butch Buchholz. Орієнтовний початок гри о 20:30 за Києвом.

Матч мав відбутися вчора, 19 березня, але був перенесений через дощ.

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Пряма трансляція гри Ястремська — Александрова буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.

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Відео з'явиться за 5 хвилин до початку зустрічі.

Нещодавно, Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу.

Джерело - Чемпіон.