Українки дізналися суперниць на турнірі в Маямі

Три з чотирьох спортсменок стартують в основній сітці змагань

Днями у США стартує турнір серії Premier Mandatory - Miami Open.

Участь у ньому візьмуть одразу чотири українки, три з яких стартують в основній сітці змагань.

Еліна Світоліна, посіяна в Маямі під шостим номером, пропустить матч першого раунду. У другому колі українка зустрінеться з переможницею матчу Ван Яфань — Крістіна Младенович. Еліна сьомий сезон поспіль виступить в Маямі. Торік вона дійшла до чвертьфіналу, показавши свій найкращий результат на цих змаганнях.

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Леся Цуренко отримала на Miami Open 28-й номер посіву і також почне виступ з другого кола. Першою суперницею українки стане найсильніша у зустрічі власниці wild card Ван Синьюй і кваліфаєра. Цуренко також зіграє на турнірі всьоме. Двічі українка не зуміла подолати кваліфікацію, а 2016-го виграла єдиний матч в основній сітці.

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Даяна Ястремська на старті турніру зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою. Торік українка тричі грала з російською тенісисткою: перемогла у кваліфікації Прем'єра в Санкт-Петербурзі та півфіналі трав'яного турніру ITF у Великій Британії, але програла їй в півфіналі ґрунтового турніру ITF в Угорщині. Відзначимо, що 18-річна уродженка Одеси вперше зіграє на змаганнях у Флориді.

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Катерина Козлова в першому раунді кваліфікації зіграє проти 16-ї сіяної китайської тенісистки Чжу Лінь. 2014 року в єдиній їх зустрічі українка обіграла свою суперницю на старті турніру WTA 125k в Китаї. Козлова вчетверте візьме участь у кваліфікації Miami Open. 2015 року Катерині вдалося пройти в основну сітку, де вона зазнала поразки в першому колі.

Нагадаємо, Дар'я Лопатеька здобула третій титул в сезоні.

Джерело - Чемпіон.