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Королі камбеків: Нью-Йорк встановив унікальний рекорд НБА

Олексій Погорелов — 13 травня 2025, 19:52
Нью-Йорк Нікс
Нью-Йорк Нікс
Нью-Йорк Нікс

Нью-Йорк Нікс стали першою командою в історії НБА, яка виграла три матчі в межах однієї серії плейоф, у яких вона програвала 9+ очок на момент великої перерви.

Про це повідомляє The Athletic.

Сьогодні, 13 травня, команда Тома Тібодо знову оформила камбек у грі з Бостоном, вигравши поєдинок з рахунком 121:113.

Після першої половини поєдинку Нікс відставали від Селтікс на 11 очок, але все одно змогли перемогти, довівши рахунок у серії до 3-1. У цьому протистоянні це трапилося вже втретє.

Відставання Нью-Йорка після першої половини матчу серії з Бостоном

  • Матч №1: відставання 16 очок – перемога 108:105;
  • Матч №2: відставання 9 очок – перемога 91:90;
  • Матч №3: відставання 25 очок – поразка 93:115;
  • Матч №4: відставання 11 очок – перемога 121:113.
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Варто зазначити, що Нью-Йорк перебуває в одній перемозі від першого для себе фіналу конференції за останні 25 років. Потенційно останній матч серії відбудеться в ніч на четвер, 15 травня.

Раніше стало відомо, що Індіана примудрилася повторити результативний рекорд Клівленда у поєдинку проти самого рекордсмена.

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НБА

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