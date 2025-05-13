Королі камбеків: Нью-Йорк встановив унікальний рекорд НБА
Нью-Йорк Нікс стали першою командою в історії НБА, яка виграла три матчі в межах однієї серії плейоф, у яких вона програвала 9+ очок на момент великої перерви.
Про це повідомляє The Athletic.
Сьогодні, 13 травня, команда Тома Тібодо знову оформила камбек у грі з Бостоном, вигравши поєдинок з рахунком 121:113.
Після першої половини поєдинку Нікс відставали від Селтікс на 11 очок, але все одно змогли перемогти, довівши рахунок у серії до 3-1. У цьому протистоянні це трапилося вже втретє.
Відставання Нью-Йорка після першої половини матчу серії з Бостоном
- Матч №1: відставання 16 очок – перемога 108:105;
- Матч №2: відставання 9 очок – перемога 91:90;
- Матч №3: відставання 25 очок – поразка 93:115;
- Матч №4: відставання 11 очок – перемога 121:113.
Варто зазначити, що Нью-Йорк перебуває в одній перемозі від першого для себе фіналу конференції за останні 25 років. Потенційно останній матч серії відбудеться в ніч на четвер, 15 травня.
Раніше стало відомо, що Індіана примудрилася повторити результативний рекорд Клівленда у поєдинку проти самого рекордсмена.