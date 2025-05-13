Легендарний велогонщик розповів про свої проблеми з кокаїном

Легендарний британський велогонщик сер Бредлі Віггінс зізнався, що тривалий час боровся із серйозною залежністю від кокаїну.

45-річного спортсмена цитує Sky Sports.

"Мій син думав, що мене знайдуть мертвим. Я був наркоманом. Люди цього не усвідомлювали. Але більшу частину часу я був під кайфом. Я приймав величезну кількість кокаїну. У мене була серйозна проблема. Мої діти хотіли відправити мене в реабілітаційний центр, адже я був на межі.

Я відчуваю себе щасливчиком, адже я все ще живий. Я зробив цей вибір. Я ненавидів себе і наркотики були формою саморуйнування. Я був не тією людиною, якою хотів бути, але якимось чином все ж зрозумів, що завдаю болю оточуючим", – заявив гонщик.