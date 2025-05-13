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Легендарний велогонщик розповів про свої проблеми з кокаїном

Олег Дідух — 13 травня 2025, 19:47
Легендарний велогонщик розповів про свої проблеми з кокаїном
Сер Бредлі Віггінс
instagram.com/bradwiggins

Легендарний британський велогонщик сер Бредлі Віггінс зізнався, що тривалий час боровся із серйозною залежністю від кокаїну.

45-річного спортсмена цитує Sky Sports.

"Мій син думав, що мене знайдуть мертвим. Я був наркоманом. Люди цього не усвідомлювали. Але більшу частину часу я був під кайфом. Я приймав величезну кількість кокаїну. У мене була серйозна проблема. Мої діти хотіли відправити мене в реабілітаційний центр, адже я був на межі.

Я відчуваю себе щасливчиком, адже я все ще живий. Я зробив цей вибір. Я ненавидів себе і наркотики були формою саморуйнування. Я був не тією людиною, якою хотів бути, але якимось чином все ж зрозумів, що завдаю болю оточуючим", – заявив гонщик.

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Віггінс добився визначних успіхів як у шосейному, так і у трековому велоспорті. Він виграв Тур де Франс-2012, золото лондонської Олімпіади у розділці та титул чемпіона світу 2014 року в індивідуальній гонці. На треку на його рахунку 5 золотих медалей Олімпіад і 7 – з чемпіонатів світу.

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