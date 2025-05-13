Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фабрегас залишиться у Комо ще на рік

Олег Дідух — 13 травня 2025, 19:30
Фабрегас залишиться у Комо ще на рік
Сеск Фабрегас
Getty Images

Секс Фабрегас залишиться на посаді головного тренера Комо ще на один сезон.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Інтерес до 38-річного іспанського фахівця проявляло декілька іменитих європейських клубів на чолі з Баєром. Проте керівництву Комо вдалося переконати Фабрегаса залишитися в клубі ще щонайменше на рік. Контракт іспанця діє до літа 2028 року.

Нагадаємо, Комо – перший клуб у тренерській кар’єрі Фабрегаса. Він очолив команду влітку минулого року, до того формально обіймав посаду асистента Осіана Робертса через відсутність необхідної ліцензії.

Наразі Комо посідає десяте місце у Серії А з 48 очками в активі. Команда видала серію з 6 перемог поспіль у чемпіонаті Італії, що є клубним рекордом.

Сеск Фабрегас Комо

Сеск Фабрегас

Фабрегас назвав команду, якою захоплюється
Рома визначила двох фаворитів на заміну Раньєрі
Чекаємо на схвалення: Байєр планує замінити Алонсо іншим титулованим іспанцем
Син Анчелотті може замінити Фабрегаса в Комо
Фабрегас став найкращим тренером місяця у Серії А

Останні новини