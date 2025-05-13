Манчестер Сіті визначився з наступником Де Брейне

Манчестер Сіті зробив пропозицію Баєру щодо трансферу півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола бачить у 22-річному німцю заміну для Кевіна Де Брейне, який влітку покине Сіті.

У трансфері півзахисника також зацікавлена мюнхенська Баварія, яка готова виділити на перехід 100 млн євро.

✅ Manchester City try to hijack Bayern‘s deal for Florian Wirtz (22)

❇️ City made an offer to Bayer Leverkusen

❇️ Manchester want to try now that Wirtz withdraws his commitment to Bayern

❇️ Pep Guardiola wants Wirtz as successor of Kevin de Bruyne pic.twitter.com/s0Ej0paAw9 — Christian Falk (@cfbayern) May 13, 2025

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 16 голами та 13 асистами.

Раніше "містяни" окреслили свої завдання на літнє трансферне вікно.