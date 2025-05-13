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Манчестер Сіті визначився з наступником Де Брейне

Олександр Булава — 13 травня 2025, 19:24
Манчестер Сіті визначився з наступником Де Брейне
Флоріан Вірц
Getty Images

Манчестер Сіті зробив пропозицію Баєру щодо трансферу півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола бачить у 22-річному німцю заміну для Кевіна Де Брейне, який влітку покине Сіті.

У трансфері півзахисника також зацікавлена мюнхенська Баварія, яка готова виділити на перехід 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 43 матчах, у яких відзначився 16 голами та 13 асистами.

Раніше "містяни" окреслили свої завдання на літнє трансферне вікно.

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