Мунір відзначився справжньою гарматою в ворота чехів.

Гол нападника Севільї Муніра Ель-Хаддаді у ворота Славії в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи став найкращим моментом дня в Лізі Європи.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Хоча цей м'яч не допоміг іспанцям уникнути прикрої поразки і вильоту з турніру.

Раніше УЄФА опублікував список претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Також відбулося жеребкування 1/4 фіналу турніру.

Джерело - Чемпіон.