Гол нападника Севільї Муніра Ель-Хаддаді у ворота Славії в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи став найкращим моментом дня в Лізі Європи.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
⚡️ Skill of the Day ⚡️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 березня 2019 р.
🥇@Munirhaddadi
😍 10/10 for technique 👌#UEL @UKEnterprise pic.twitter.com/l7eudYXLHm
Хоча цей м'яч не допоміг іспанцям уникнути прикрої поразки і вильоту з турніру.
Раніше УЄФА опублікував список претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.
Також відбулося жеребкування 1/4 фіналу турніру.
Джерело - Чемпіон.