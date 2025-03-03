Я послухався, зробив те, що мені сказали: Вінісіус пояснив, чому проігнорував церемонію ЗМ-2024

Вінгер мадридського Реала Вінісіум Жуніор, який став другим у номінації на Золотий м'яч-2024, розповів, що не поїхав на церемонію нагородження, адже його попросило керівництво команди.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Є люди, які голосують, і все... У мене ще будуть шанси виграти нагороди і титули з Реалом. Клуб попросив мене не йти на цю церемонію і залишитися в Мадриді. Я послухався, зробив те, що мені сказали", – сказав Вінісіус Жуніор.

🚨 Vini Jr on the Ballon d’Or: “There are people who vote, that's it… I will have other chances to win more awards and titles with this club”.



“The club asked me NOT to go to the Gala… and stay in Madrid. I do what they say”. pic.twitter.com/pZ8tW57LL5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2025

Раніше головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що не вважає бойкот церемонії нагородження Золотого м'яча 2024 помилкою. Як відомо, представники "вершкових" проігнорували захід на знак протесту проти програшу Вінісіуса, тоді нагороду виграв хавбек Ман Сіті Родрі.