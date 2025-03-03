Кременчук розгромив Крижинку в матчі чемпіонату України
ХК Кременчук
Кременчук обіграв київську Крижинку в матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею.
Поєдинок завершився з рахунком 8:0.
Після цієї перемоги Кременчук набрав 54 бали та залишився на четвертому місці перед стартом плейоф. Крижинка без жодної перемоги за 28 матчів продовжує йти останньою.
Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25
Регулярний сезон, 3 березня
Кременчук – Крижинка 8:0 (3:0, 1:0, 4:0)
Шайби: 1:0 – 9:27 Мироненко, 2:0 – 14:02 Кривошапкін, 3:0 – 15:11 Попережай, 4:0 – 33:46 Абаджян, 5:0 – 46:04 Целогородцев, 6:0 – 47:52 Андрущенко, 7:0 – 49:07 Кривошапкін, 8:0 – 58:55 Панков
Напередодні Київ-Кепіталз знову здолав Сокіл у битві лідерів чемпіонату України.