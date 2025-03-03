Перес не зовсім зрозумів мене: володар Золотого м'яча пояснив, чому вирішив покинути Реал

Колишній нападник збірної Франції Карім Бензема пояснив, що вирішив покинути Реал у 2013, адже був готовий поступитися місцем молодим гравцям.

Про це володар Золотого м'яча розповів у інтерв'ю Еду Агірре.

"Флорентіно Перес був першим, кому я зателефонував, коли вирішив покинути Реал. Він не зовсім зрозумів мене... Я сказав йому, що молоді зірки Вінісіус і Родріго вже готові.

Моє рішення поїхати в Саудівську Аравію також було зумовлене тим, що я хотів покинути Реал на вершині. І я ніколи в житті не хотів грати проти Реала", – розповів Бензема.

У складі Реала Бензема забив 353 голи, зробив 165 асистів у 647 матчах. Француз виграв п'ять трофеїв Ліги чемпіонів, п'ять кубків клубного чемпіонату світу, чотири чемпіонати Іспанії, завоював чотири Суперкубки УЄФА, по три Кубки і Суперкубки Іспанії. Наприкінці 2022 року Карім отримав Золотий м'яч.

Раніше француз спростував чутки, що завершить кар'єру в 2025 році.