Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко претендує на звання гравця місяця в команді.

За це звання українець посперечається з нападниками Рахімом Стрелінгом і Серхіо Агуеро. Зінченко зіграв 5 матчів у лютому, відзначившись двома асистами.

Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!



🔵 @Azinchenko17

⚽️ @aguerosergiokun

🔵 @sterling7



VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA