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Поттер програв Астон Віллі у Кубку Англії свій перший матч на чолі Вест Гема

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 00:00
Поттер програв Астон Віллі у Кубку Англії свій перший матч на чолі Вест Гема
Грем Поттер
Вест Гем

У п'ятницю, 10 січня, відбулися два матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.

У першому поєдинку один з лідерів Першої ліги Віком впевнено обіграв Портсмут, одного з аутсайдерів Чемпіоншипу. Голами у першому таймі відзначилися Брендон Хенлен та Сонні Бредлі.

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А в іншому матчі зійшлися два колективи з АПЛ, а саме Астон Вілла та Вест Гем, який вчора отримав нового тренера в особі Грема Поттера.

Варто зазначити, що більшу частину гри магія зміни тренера працювала, адже "молотобійці" перемагали 1:0 завдяки голу Лукаса Пакета на 9-й хвилині.

Проте віллани у другому таймы за п'ять хвилин зуміли завдати одразу двох результативних ударів по воротах Лукаша Фаб'янського, які принесли їм перемогу. Це вдалося зробити Амаду Онана та Моргану Роджерсу.

Кубок Англії з футболу сезону-2024/25
1/32 фіналу, 10 січня

Віком – Портсмут 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Хенлен 17, 2:0 – Бредлі 27.

Астон Вілла – Вест Гем 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Пакета 9, 1:1 – Онана 71, 2:1 – Роджерс 76.

Завтра, 11 січня, пройдуть 17 матчів 1/32 фіналу Кубку Англії.

Нагадаємо, що третій раунд турніру стартував вчора, коли Евертон Віталія Миколенка без головного тренера переміг Пітерборо.

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