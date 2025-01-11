Поттер програв Астон Віллі у Кубку Англії свій перший матч на чолі Вест Гема
У п'ятницю, 10 січня, відбулися два матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.
У першому поєдинку один з лідерів Першої ліги Віком впевнено обіграв Портсмут, одного з аутсайдерів Чемпіоншипу. Голами у першому таймі відзначилися Брендон Хенлен та Сонні Бредлі.
А в іншому матчі зійшлися два колективи з АПЛ, а саме Астон Вілла та Вест Гем, який вчора отримав нового тренера в особі Грема Поттера.
Варто зазначити, що більшу частину гри магія зміни тренера працювала, адже "молотобійці" перемагали 1:0 завдяки голу Лукаса Пакета на 9-й хвилині.
Проте віллани у другому таймы за п'ять хвилин зуміли завдати одразу двох результативних ударів по воротах Лукаша Фаб'янського, які принесли їм перемогу. Це вдалося зробити Амаду Онана та Моргану Роджерсу.
Віком – Портсмут 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Хенлен 17, 2:0 – Бредлі 27.
Астон Вілла – Вест Гем 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Пакета 9, 1:1 – Онана 71, 2:1 – Роджерс 76.
Завтра, 11 січня, пройдуть 17 матчів 1/32 фіналу Кубку Англії.
Нагадаємо, що третій раунд турніру стартував вчора, коли Евертон Віталія Миколенка без головного тренера переміг Пітерборо.