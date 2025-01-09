Збірна України на МЧС: перервати 12-річну серію та піднятися до другого дивізіону

У суботу, 11 січня, в Талліні стартує чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд у Дивізіоні IB. Це третій за силою дивізіон, у якому виступають 17-22 команди світу. Серед них збірна України.

Протягом тижня, з суботи по п'ятницю, 17 січня, шість команд боротимуться за єдину путівку до другого за значимістю Дивізіону IA. Своєю чергою, команда, яка посяде останнє місце, опуститься до четвертого Дивізіону IIA.

Простий регламент

Команди проведуть за цей тиждень турнір в одне коло, зігравши по п'ять матчів – по одному разу одна з одною. Збірна України розпочне турнір матчем із господарями, збірною Естонії. Потім 12 січня зіграє з командою Польщі, а наступного тижня – зі збірними Італії (14 січня), Південної Кореї (16-го) і Японії (17-го).

Примітно, що цього року турнір проходить пізніше за основний чемпіонат світу, в елітному Дивізіоні. Раніше змагання нижчих Дивізіонів проводилися на початку-середині грудня. До основного ЧС, який за традицією, проводиться в новорічно-різдвяні свята, наприкінці грудня – початку січня. Зараз же до основного ЧС проходить турнір тільки в найнижчому Дивізіоні IIIB. В інших команди з'ясовують стосунки до 2 лютого, включно.

Нагадаємо, що на МЧС в Оттаві господарі турніру зі збірної Канади сенсаційно вилетіли у чвертьфіналі, програвши команді Чехії (3:4). Це була головна несподіванка турніру. Потім, чехи, своєю чергою, у півфіналі програли збірній США (1:4), а в паралельному півфіналі Фінляндія обіграла Швецію – 4:3 (в овертаймі). У матчі за 3-тє місце Чехія обіграла Швецію (3:2, серія булітів), а у фіналі хокеїсти США виявилися сильнішими за Фінляндію – 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі.

Тиждень на підготовку

Збірна України U20 провела перше тренування в Таллінні 4 січня. Цим заняттям команда розпочала завершальний навчально-тренувальний збір перед чемпіонатом світу. Команда практично повним складом провела тренування на "Tondiraba Ice Hall", де і пройде турнір за вихід у дивізіон 1А.

Варто зазначити, що цьому тренуванню передувала тривала дорога тієї частини складу, яка добиралася до Естонії з України, наземним шляхом. Утім, не менш напруженим був шлях і з інших країн. Тож у перший день зборів хокеїсти провели лише одне тренування, денне, а решту часу набиралися сил для наступних тренувальних днів, де навантаження було вже суттєво вищим. Уже з неділі, 5 січня, у команди постійний цикл дворазових тренувань, плюс, зрозуміло, робота над тактикою.

"Було дуже емоційне тренування. Хлопці давно не бачилися, тому команда перебувала в піднесеному стані. Не все виходило, браку було чимало, але це тільки перше тренування, крім того, багато хто не мав льодової практики протягом останнього тижня. Разом з тим, відчувається велике бажання, гарний настрій хлопців і сімейна атмосфера", – поділився враженнями асистент головного тренера молодіжної збірної України Олександр Бобкін.

Збірна України з хокею ФХУ

У завершальному зборі молодіжної збірної України бере участь 26 хокеїстів, тож перед тренерами стоятиме важливе завдання: обрати за тиждень найкращих. Остаточний склад – із 24 гравців – має бути названий до старту турніру. При цьому, у складі національної команди тільки п'ять гравців з українських клубів.

Без хвороб не обійшлося

Якщо перше тренування команда провела не в повному складі, то в наступні дні до неї приєдналися Олексій Євтєхов із чеського Пардубіце і Микита Іващенко, який прилетів із Північної Америки – клубу Баттлфордс Норт Старс, що виступає в Канадській юніорській лізі SJHL. У змаганнях цієї ліги беруть участь виключно гравці від 16 до 20 років.

На шляху з Канади до Естонії нападник молодіжної збірної України провів у літаку 31 годину і довга дорога не обійшлася без наслідків. Уродженець Харкова вирушив до Естонії в бадьорому настрої, адже перед довгим перельотом зіграв у 2025 році в SJHL два матчі регулярного чемпіонату і в обох закинув по шайбі, закріпившись у статусі найкращого бомбардира своєї команди – 34 (14+20) очка в 32 іграх. Гравець навіть захопив із собою ту саму ключку, з якої почав забивати у 2025-му році. Але... Під час виснажливої подорожі з трьома пересадками та 31 годиною польоту за маршрутом: Саскатун – Торонто – Франкфурт-на-Майні – Таллінн дістався до кінцевого пункту з поганим самопочуттям і температурою 38,2.

Утім, у гравця є ще час відновитися і вийти на ігри турніру в оптимальній формі та без проблем зі здоров'ям.

Також у статусі найкращого бомбардира свого клубу, канадського Чіллівак Джетс, що виступає в лізі PIJHL, на збори до Естонії перед МЧС-2025 прибув вихованець криворізького хокею 18-річний центральний нападник Микита Куликов. Разом із партнерами по клубу і збірній Марком Мироновим і Данилом Денисенком він здійснив 20-годинний переліт із Ванкувера до Таллінна. Для цієї трійці хокеїстів довгий переліт обійшовся без негативних наслідків.

"Три швидкі команди"

На нинішньому МЧС нам доведеться грати з досить складними суперниками, але шанс виграти турнір і підвищитися в класі в української команди досить серйозний. Тренер Анатолій Бобкін оцінив суперників:

"З Естонією на двох останніх чемпіонатах світу було складно. Минулого року ми пропустили першими в першому періоді і зрівняли тільки в другому. Цього разу це матч-відкриття, наш суперник грає вдома, це завжди нервова гра, тому легко не буде.

Поляки – наш стабільний суперник на рівні U20. Останнім часом ми їх перемагаємо, але тут точно не потрібно розслаблятися, оскільки всі таємниці один одного ми знаємо і виграє той, хто буде сильнішим у конкретному матчі. Далі – три швидкі команди. Італія – команда, у якої відсутній зріст і силова боротьба, але це компенсується їхньою хорошою фізичною підготовкою, високою швидкістю і потужним пресингом. Ми розуміємо як проти них грати, оскільки зустрічаємося з ними вже котрий рік. На останньому чемпіонаті світу було дуже важко (5:4 ОТ), але ми зробили це і тепер дійшли правильних висновків.

Корея і Японія. Вони схожі між собою, але японці набагато майстерніші. Це дві дуже дисципліновані команди, які грають як солдати від першої до останньої секунди. Вони зовсім не втомлюються і перебігати їх дуже складно. Треба тільки перегравати, передавлювати катком і грати першим номером", – сказав Бобкін.

Перервати 12-річну серію

У третьому за значущістю Дивізіоні IB збірна України перебуває з 2013 року, 12 років поспіль. Але торік мала реальний шанс піднятися до другої за силою компанії. Українці виграли по ходу турніру-2024 чотири матчі, але вирішальне протистояння команді Словенії програли – 3:5, знову залишившись в IB.

Зі свого боку, з IA до третього дивізіону опустилася збірна Японії, яка, за логікою, тепер буде головним суперником українців у боротьбі за підвищення в класі. Утім, "вистрілити" може і команда Італії, яка рік тому посіла 3-тє місце в підсумковій турнірній таблиці, і тим паче господарі нинішнього турніру зі збірної Естонії. Навіть попри те, що МЧС-2024 завершили на 4-му місці в Дивізіоні.

Востаннє у другому за значущістю Дивізіоні українці виступали 2012 року. А 21 рік тому, 2004-го, українці виступали в еліті, в одній компанії зі збірними Канади, США, Чехії, Швеції, Фінляндії. Зараз ті часи згадуються з ностальгією, а багатьом здаються казкою. Але, щоб перетворити її на бувальщину, потрібно пройти лише два дивізіони. І перший крок може бути зроблено вже 17 січня 2025-го...

Розширений склад збірної України (U-20)

Воротарі: Олександр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Роман Батіг (Burlington Cougars, Канада), Назар Бойко (Київ Кепіталз, Україна).

Захисники: Микита Боднар (Poruba U20, Чехія), Микола Косарєв (Stavanger Oilers, Норвегія), Микита Полоницький (Сокіл, Україна), Богдан Трущенко (Шторм, Україна), Савелій Сухицький (Aosta, Італія), Іван Козленко (DVTK Jegesmedvék Akadémia U20, Угорщина), Тимофій Материкін (Кременчук, Україна), Артем Іщенко (Plzeň U20, Чехія), Руслан Здоровець, (Pikes EHC Oberthurgau, Швейцарія).

Форварди: Олексій Євтехов (Dynamo Pardubice B, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava U20, Чехія), Микита Яловий (Motor České Budějovice U20, Чехія), Микита Іващенко (Battlefords North Stars, Канада), Данило Шульга (Geneve-Servette HC, Михайло Гапоненко (Forus/Sandnes) U20, Норвегія), Данило Денисенко, Микита Куликов, Марк Миронов (усі – Chilliwack Jets, Канада), Ілля Байда, Данило Байда (обидва – STS Sanok, Польща), Родіон Койда (Poruba U20, Чехія), Дмитро Рудика (CSM Corona Brasov, Румунія), Максим Жеребко (Сокіл, Україна).

Головний тренер – Андрій Срюбко