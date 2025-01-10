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Він буде на висоті: тренер Жирони – про повернення Циганкова

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 23:46
Він буде на висоті: тренер Жирони – про повернення Циганкова
Мічел Санчес
gironafc

Головний тренер іспанської Жирони Мічел прокоментував повернення до складу команди вінгера Віктора Циганкова напередодні виїзного матчу проти Алавеса у 19-му турі Ла Ліги, наголосивши, що українець залишається важлим гравцем каталонської команди.

Його наводить AS.

"Циганков – дуже важливий гравець для нас. Я очікую, що зараз він буде на висоті. Це гравець, який більше був відсутнім, ніж виходив на поле, і для нас це було дуже значною втратою. Після паузи він ще не в найкращій формі, але він стане дуже важливим гравцем для другої половини сезону", – зазначив Мічел.

Очікується, що Циганков візьме участь у матчі Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться у суботу, 11 січня.

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У поточному сезоні українець провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив до списку розчарувань іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025 за версією видання Jornada Perfecta.

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