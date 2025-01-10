АСВЕЛ у клатчі вирвав перемогу над Анадолу Ефесом у матчі 20 туру Євроліги

У п'ятницю, 10 січня, програма 20 туру Євроліги продовжилася п'ятьма матчами.

Ігровий день відкривали Анадолу Ефес та АСВЕЛ, команди з другої половини таблиці. Французи по ходу четвертої чверті повернули собі перевагу, яку зуміли втримати до фінальної сирени.

О 20:00 розпочався поєдинок Жальгіріса та Реала, потім на інших майданчиках розпочалися матчі Црвена Звезда – Париж та Олімпіакос – Баварія.

Останніми зіграють Віртус та Басконія, чия зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Євроліга – регулярний сезон

20 тур, 10 січня

Анадолу Ефес – АСВЕЛ 76:82 (20:24, 21:14, 25:23, 10:21)

20:00 Жальгіріс – Реал

21:00 Црвена Звезда – Париж

21:15 Олімпіакос – Баварія

21:45 Віртус – Басконія

Днем раніше Панатінаїкос обіграв Партизан 96:84, за рахунок чого греки вийшли на друге місце, обійшовши Монако. Французи в свою чергу програли Барселоні 84:98.