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Монако не зміг переграти Нант у стартовому матчі 17 туру Ліги 1

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 22:42
Монако не зміг переграти Нант у стартовому матчі 17 туру Ліги 1

У п'ятницю, 10 січня, двома матчами стартував 17-й тур Французької Ліги-1 з футболу.

Так, у першій зустрічі дня Нант вдома розписав нічию з Монако. "Монегаски" попри невдалий для себе результат зберегли 3-ю сходинку в турнірній таблиці (31 бал). Водночас Нант, який бореться за виживання, піднявся на 14 місце, маючи в активі 16 очок.

Також сьогодні зіграють Осер та Лілль.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
17 тур, 10 січня

Нант – Монако 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Аблін, 2:0 – 47 Аду, 1:2 – 52 Емболо, 2:2 – 59 Салісу

  • 22:00 Осер – Лілль

Нагадаємо, що 5 січня лідер Ліги 1 ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.

Лілль Монако Нант Осер ліга 1

ліга 1

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