Монако не зміг переграти Нант у стартовому матчі 17 туру Ліги 1
У п'ятницю, 10 січня, двома матчами стартував 17-й тур Французької Ліги-1 з футболу.
Так, у першій зустрічі дня Нант вдома розписав нічию з Монако. "Монегаски" попри невдалий для себе результат зберегли 3-ю сходинку в турнірній таблиці (31 бал). Водночас Нант, який бореться за виживання, піднявся на 14 місце, маючи в активі 16 очок.
Також сьогодні зіграють Осер та Лілль.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
17 тур, 10 січня
Нант – Монако 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Аблін, 2:0 – 47 Аду, 1:2 – 52 Емболо, 2:2 – 59 Салісу
- 22:00 Осер – Лілль
Нагадаємо, що 5 січня лідер Ліги 1 ПСЖ став переможцем Суперкубку Франції.