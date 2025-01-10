Воррен оцінив майбутнє Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен оцінив майбутнє колишнього чемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2–1, 24 КО) після другої поразки від володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО)

Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.

"Після реваншу з Усиком я розмовляв із Тайсоном один або два рази. Він проводить час із сім'єю, хоче і повинен бути з нею. Тайсон насолоджується часом із рідними, він провів два тривалі тренувальні табори, два дуже важких і жорстких табори.

Якщо Ф'юрі справді вирішить продовжити боксерську кар'єру, то це рішення він має ухвалити сам за допомогою своєї сім'ї. Я не став би переконувати його продовжувати битися або завершувати кар'єру. Це вибір, який повинен зробити він. Тайсон все ще молодий чоловік, він провів два виснажливі бої з Усиком, але ці поєдинки були важкими для обох хлопців", – сказав Воррен.