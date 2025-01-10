Швидкий дубль Шика у першому таймі приніс Баєру перемогу над Боруссією Дортмунд

У п'ятницю, 10 січня, в Дортмунді на Сігнал Ідуна Парк 16-й тур німецької Бундесліги відкривали місцева Боруссія та Баєр.

Якщо є такі, хто почав дивитися цей матч з 20-ї хвилини, то ці люди пропустили 80% голів, які були забиті цього вечора.

Вже на 26-й секунді Нейтан Телла потужно пробив у ближню "дев'ятку" воріт Грегора Кобеля. А через сім хвилин Патрік Шик успішно замкнув передачу П'єро Інкап'є.

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На 12-й хвилині Джеймі Байно-Гіттенс з близької відстані перекинув Лукаша Градецькі та скоротив відставання, але лише для того, щоб за сім хвили Шик оформив дубль.

Ще до перерви обидві команди мали моменти, що бзабити ще, але цього не відбулося.

По ходу другого тайму складалося враження, що більше голів вболівальники не побачать, але суддя прийшов на допомогу. Після перегляду повтору він призначив пенальті у ворота гостей, який реалізував Серу Гірассі.

За час, що залишався, щодна зі сторін більше не виймала м'яча з сітки власних воріт, а тому арбітр зафіксував результативну перемогу Баєра з рахунком 3:2.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

16 тур, 10 січня

Боруссія Дортмунд – Баєр 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 – Телла 1, 0:2 – Шик 8, 1:2 – Байно-Гіттенс 12, 1:3 – Шик 19, 2:3 – Гірассі 79 (пенальті).

Боруссія Дортмунд: Кобель – Коуту, Люрс, Рюєрсон (Кемпбелл 89), Кабар (Забітцер 78) – Нмеча, Адеємі (Дюранвіль, 63), Брандт, Байно-Гіттенс (Мален 78) – Баєр (Рейна 78), Гірассі.

Баєр: Градецкі – Тапсоба, Та, Інкап'є – Мукіеле, Андріх, Джака, Грімальдо (Паласіос 88) – Фрімпонг (Артур 88), Шик (Вірц, 63), Телла (Тер'є, 74).

Попередження: Шик, Тапсоба.

Ця перемога наблизила команду Хабі Алонсо до Баварії на відстань одного очка. Проте "ротен" завтра матимуть можливість відновити перевагу у грі з Боруссією Менхенгладбах.

"Джмелі" в свою чергу втратили свою можливість піднятися у першу трійку. Підопічні Нурі Шахіна залишилися шостими, проте потенційно за підсумками туру вони можуть опинитися навіть на десятому місці.