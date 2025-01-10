Я трішки не вклався: Потєря пояснив, чому провалив зважування перед боєм з Туліо на UFC Fight Night 249

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-7) розповів, чому провалив зважування перед боєм з бразильцем Марко Туліо (12-1) на UFC Fight Night 249, пояснивши це тим, що його організм не встиг відновитися.

Про це українець розповів у Telegram.

"Як ви знаєте, я трішки не вклався в ліміт моєї вагової категорії. Причиною стало те, що я бився буквально два з половиною місяці тому, і мій організм не встиг відновитися.

Вагогонка була дуже страшною. Зараз головне – відновитися, та вперед з Божою допомогою перемагати. Дякую за вашу підтримку, друзі! Я це дуже ціную, я все бачу", – написав Потєря.

Як відомо, цей поєдинок залишився в карді, але тепер українець змушений пожертвувати частину свого гонорару на користь суперника. Зазначимо, що Потєря вперше у своїй кар'єрі провалив зважування.

Нагадаємо, турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 249 відбудеться в ніч з 11 на 12 січня в Лас-Вегасі (США). Головною подією стане реванш у жіночому мінімальному дивізіоні між американкою Маккензі Дьорн та бразилійкою Амандою Рібас.

У своєму останньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, Потєря поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.